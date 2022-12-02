Глава Бурятии назвал слова Папы Римского проявлением слабости

Глава Бурятии Цыденов назвал слова Папы Римского о бурятах на Украине проявлением слабости

Число наград, полученных военнослужащими из Бурятии в ходе спецоперации на Украине, свидетельствует об их доблести и высоком уровне подготовки, заявил глава российского региона Алексей Цыденов в эфире программы «Антифейк».

В ходе программы речь зашла об интервью Папы Римского Франциска, в котором он назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск на Украине. По словам Цыденова, солдаты отреагировали на слова понтифика прямо противоположно тому, чего он хотел добиться. «Они отметили, что наши бойцы с достоинством воюют и воюют хорошо, что их заметили, на них обратили внимание. Значит, они делают свое дело так, как надо», — подчеркнул он.

Глава региона выразил уверенность в том, что слова главы Римско-католической церкви являются проявлением слабости, так как акцент на национальную принадлежность — это «поиск оправданий». «Российская армия многонациональна, и традиции всех народов влились в традиции российской армии, и эти традиции — это традиции мужества, достоинства и милосердия», — заключил он.

Ранее с критикой Папы Римского выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира», а про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

На заявление Франциска отреагировал и спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. По его словам, чеченские бойцы, как и буряты, и представители сотен других народов России, стали спасителями для жителей освобожденных территорий.