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20:04, 2 декабря 2022Из жизни

Врач захотел побыстрее уйти в отпуск и вынудил женщину сделать кесарево сечение

В Египте врач сделал кесарево сечение женщине без показаний, чтобы не прерывать отпуск

Фото: Shutterstock

В Египте врач не захотел прерывать отпуск и сделал беременной женщине кесарево сечение, хотя она не нуждалась в этом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Женщина состоит в группе активистки Май Шами из Египта, которая запустила проект под названием «Остановите неподтвержденное медицинскими показаниями проведение кесарева сечения» в социальной сети. По словам Шами, врач собирался как можно быстрее уйти в ежегодный отпуск, поэтому вынудил беременную женщину согласиться на операцию, не дав ей родить ребенка естественным путем.

По словам Шами, она решила создать проект, пережив похожую ситуацию. «Во время беременности я посетила не одного врача. В большинстве случаев они подталкивали меня к кесареву сечению по причинам, некоторые из которых мотивированы сексуальной жизнью с мужчинами. По их словам, естественные роды могут негативно повлиять на интимную жизнь женщины», — говорит она.

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По данным министерства здравоохранения Египта, в 2021 году кесарево сечение было проведено 72 процентам египтянок. Министерство приняло меры по сокращению числа необоснованных операций. Шами уверена, что основная проблема заключается в слабой системе здравоохранения в вопросах контроля за действиями врачей.

Ранее сообщалось, что жительница Индии перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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Алиса Удовик
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