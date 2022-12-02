Бывший боец «Сомали» поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России

Бывший военный ДНР поблагодарил президента Путина за вхождение Донбасса в состав России

Бывший боец «Сомали» поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал принимающих участие в специальной военной операции на Украине сограждан настоящими мужчинами.Он также отметил, что сейчас «в центре внимания властей всех уровней» должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам и офицерам, которые были ранены в ходе СВО.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.