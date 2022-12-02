Обнаружен экипаж потерпевшего крушение в Приморье истребителя МиГ-31

Источник РИА Новости заявил об обнаружении экипажа потерпевшего крушение в Приморье МиГ-31

Экипаж истребителя МиГ-31, потерпевшего крушение в Приморском крае, обнаружен, с пилотами, предварительно, «все нормально». Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что летчики успели катапультироваться, а к месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Минобороны России подтвердило информацию о падении самолета. По данным оборонного ведомства, авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Воздушное судно выполняло полет без боекомплекта и потерпело крушение в безлюдном месте, в связи с чем разрушений на земле нет.

О падении МиГ-31 2 декабря сообщал источник ТАСС в экстренных службах. Он уточнял, что самолет упал сразу после вылета в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.