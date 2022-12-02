В России прекратят работу сайты трех популярных изданий

Компания Shkulev Media Holding закроет сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration

Сайты популярных в России изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекратят работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медиагруппы Shkulev Media Holding.

«Речи не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — заявил президент компании Виктор Шкулев.

Отмечается, что редакционным командам указанных ресурсов предложат устроиться на работу в другие проекты холдинга, включая стартапы, которые запустятся в январе 2023 года.

В июне Shkulev Media Holding приостановила в России выпуск журналов Elle, Elle Girl, Elle Decoration и Maxim. Глава медиагруппы объяснял решение отсутствием на рынке брендов, которые традиционно являлись рекламными партнерами компании. При этом сайты изданий продолжали работать.