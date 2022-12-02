Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:14, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

В России прекратят работу сайты трех популярных изданий

Компания Shkulev Media Holding закроет сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сайты популярных в России изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекратят работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медиагруппы Shkulev Media Holding.

«Речи не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов», — заявил президент компании Виктор Шкулев.

Отмечается, что редакционным командам указанных ресурсов предложат устроиться на работу в другие проекты холдинга, включая стартапы, которые запустятся в январе 2023 года.

В июне Shkulev Media Holding приостановила в России выпуск журналов Elle, Elle Girl, Elle Decoration и Maxim. Глава медиагруппы объяснял решение отсутствием на рынке брендов, которые традиционно являлись рекламными партнерами компании. При этом сайты изданий продолжали работать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Отправку глаз животных в посольства Украины объяснили
Стало известно об ажиотажном спросе на путешествия в один регион России
Бывший боец «Сомали» поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России
В России прекратят работу сайты трех популярных изданий
Бородина украсила дом к Новому году
Известная телеведущая показала комплекс упражнений для холодной погоды
«Вкусно — и точка» полностью заняла долю «Макдоналдс» на российском рынке
В Латвии начали расследование из-за высказывания ведущего «Дождя»
На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.