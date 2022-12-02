Премьер Финляндии объяснила слабость Европы
Конфликт на Украине выявил слабость Европы, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись ее выступления доступна на YouTube.
«Буду откровенной, предельно честной: Европа прямо сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без участия США в войне на Украине», — объяснила политик.
Она уточнила, что участие Соединенных Штатов в украинском конфликте заключается в поставках вооружения, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.
«А Европа пока недостаточно сильна. Нам нужно убедиться в том, что мы также наращиваем эти возможности — в плане европейской обороны и европейской оборонной промышленности», — сказала она.
Ранее Вашингтон отказался вмешиваться в переговоры Москвы и Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама определять условия переговоров.