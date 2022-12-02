Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 2 декабря 2022Мир

Премьер Финляндии объяснила слабость Европы

Премьер Финляндии Марин заявила, что конфликт на Украине выявил слабость Европы без США

Фото: Antti Yrjonen / Reuters

Конфликт на Украине выявил слабость Европы, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись ее выступления доступна на YouTube.

«Буду откровенной, предельно честной: Европа прямо сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без участия США в войне на Украине», — объяснила политик.

Она уточнила, что участие Соединенных Штатов в украинском конфликте заключается в поставках вооружения, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.

«А Европа пока недостаточно сильна. Нам нужно убедиться в том, что мы также наращиваем эти возможности — в плане европейской обороны и европейской оборонной промышленности», — сказала она.

Ранее Вашингтон отказался вмешиваться в переговоры Москвы и Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама определять условия переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.