Премьер Финляндии объяснила слабость Европы

Премьер Финляндии Марин заявила, что конфликт на Украине выявил слабость Европы без США

Конфликт на Украине выявил слабость Европы, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись ее выступления доступна на YouTube.

«Буду откровенной, предельно честной: Европа прямо сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без участия США в войне на Украине», — объяснила политик.

Она уточнила, что участие Соединенных Штатов в украинском конфликте заключается в поставках вооружения, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.

«А Европа пока недостаточно сильна. Нам нужно убедиться в том, что мы также наращиваем эти возможности — в плане европейской обороны и европейской оборонной промышленности», — сказала она.

Ранее Вашингтон отказался вмешиваться в переговоры Москвы и Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама определять условия переговоров.