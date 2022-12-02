В США предложили пожить в бывшей школе

В штате Вашингтон решили продать дом, перестроенный из школы, за 699 тысяч долларов

В штате Вашингтон в США желающим предложили пожить в доме, который ранее служил школой. Об этом сообщает New York Post.

За покупку объекта попросили заплатить 699 тысяч долларов (около 43,2 миллиона рублей). Недавно здание, которое функционировало как школа с 1908 по 1958 год, было перестроено, в нем провели капитальный ремонт и заменили крышу. При этом при реконструкции были сохранены некоторые элементы, оставшиеся от бывшей школы — классная доска 1908 года, кленовый пол в спортзале, а также сводчатые арки по всему дому. Несмотря на то что здание решили продать, в настоящее время оно используется некоммерческими организациями, обеспечивающими защиту прав человека, в качестве убежища для жертв торговли людьми.

В кирпичном доме площадью 1575,3 квадратных метра есть пять спален и шесть ванных комнат. Пройдя через французские двери, можно попасть в пристроенный тренажерный зал и подняться на небольшую сцену. В подвале есть помещение, подходящее для размещения магазина, а также гараж на четыре машины.

Некоторыми из особенностей здания служат наличие потолков высотой в 3,6 метра, а также большого количества лестниц. Кроме того, по всему дому установили теплый пол. Интерьер выполнен преимущественно в пастельных тонах.

Здание расположено на участке в 1,43 гектара. Из окон открывается вид на одну из достопримечательностей США — холмы Палаус. Кроме того, в 30 минутах езды располагается озеро Кер-д'Ален.

В августе в Британии желающим предложили пожить в особняке, который реконструировали из здания бывшей католической церкви. Необычный дом на юго-западе Англии выставили на продажу за 4,42 миллиона долларов.