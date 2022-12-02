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11:51, 2 декабря 2022Россия

Носившего жетон с символикой ВСУ официанта уволили из бара в Петербурге

Бар DOSKI в Санкт-Петербурге уволил официанта, который носил жетон с символикой ВСУ

Фото: Kate Townsend / Unsplash

Бар DOSKI в Санкт-Петербурге уволил официанта, который носил жетон с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и изображением украинского флага. Информация об этом появилась в группе заведения во «ВКонтакте».

До этого посетители петербургского бара заметили на шее у одного из сотрудников жетон, на котором была сделана надпись «збройные силы».

«Приносим искренние извинения за ситуацию со значком официанта. Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре», — говорится в сообщении представителей DOSKI. В заведении подчеркнули, что поддерживают российских военных и оказывают помощь участникам спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в бар в Саратове отказались пускать добровольца, участвующего в СВО, из-за того, что тот был в военной форме. Произошедшее осудил председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев. Он пригрозил развернуть пункт военкомата у развлекательного заведения.

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Анна Щербакова
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