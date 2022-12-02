Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:38, 2 декабря 2022Экономика

Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ

FT: постпреды стран ЕС проведут переговоры о снижении потолка цен на импортируемый газ

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) готовятся провести встречу, на которой обсудят установление более низкой предельной цены на импортируемый газ. Она должна состояться 2 декабря, узнала газета Financial Times (FT).

«Постпреды ЕС в пятницу обсудят установление лимита в 264 евро за мегаватт-час, что на 11 евро ниже, чем предлагала Еврокомиссия (ЕК), говорится в черновом варианте документа с предложениями», — сообщила газета.

Ранее ЕК предложила установить предельную цену на импортируемый в страны ЕС газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или около 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу. Отмечалось, что ограничение будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Во избежание дисбаланса уровень цен на рынке предлагалось корректировать автоматически.

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022

Вскоре после этого выяснилось, что идея ЕК не понравилась даже тем странам, которые поддерживают установление лимита. Bloomberg узнал, что против названного потолка выступают семь стран, в том числе Италия и Бельгия.

Эти государства, по данным агентства, предлагают сделать потолок более динамичным — так, чтобы часть цены формировал «плавающий элемент», который можно рассчитывать на основе котировок на ключевых международных хабах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.