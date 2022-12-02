Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ

FT: постпреды стран ЕС проведут переговоры о снижении потолка цен на импортируемый газ

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) готовятся провести встречу, на которой обсудят установление более низкой предельной цены на импортируемый газ. Она должна состояться 2 декабря, узнала газета Financial Times (FT).

«Постпреды ЕС в пятницу обсудят установление лимита в 264 евро за мегаватт-час, что на 11 евро ниже, чем предлагала Еврокомиссия (ЕК), говорится в черновом варианте документа с предложениями», — сообщила газета.

Ранее ЕК предложила установить предельную цену на импортируемый в страны ЕС газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или около 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу. Отмечалось, что ограничение будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Во избежание дисбаланса уровень цен на рынке предлагалось корректировать автоматически.

Вскоре после этого выяснилось, что идея ЕК не понравилась даже тем странам, которые поддерживают установление лимита. Bloomberg узнал, что против названного потолка выступают семь стран, в том числе Италия и Бельгия.

Эти государства, по данным агентства, предлагают сделать потолок более динамичным — так, чтобы часть цены формировал «плавающий элемент», который можно рассчитывать на основе котировок на ключевых международных хабах.