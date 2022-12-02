В Госдуме оценили решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть

Депутат Слуцкий: решение ЕС о потолке цен на нефть ставит под удар энергобезопасность

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил решение Евросоюза (ЕС) ввести потолок цен на российскую нефть. Его слова передает ТАСС.

По мнению депутата, таким решением Европа ставит под удар энергетическую безопасность. «Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров. Но помощи от них европейцам не дождаться», — констатировал он, добавив, что введение потолка на нефть является «самострелом чистой воды и попиранием законов рынка».

Слуцкий добавил, что вице-премьер России Александр Новак уже обозначил позицию Москвы ранее. В частности, российская сторона считает неприемлемыми любые ограничения цен. «Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это будет более выгодно», — заключил депутат.

ЕС официально подтвердил принятие решения по введению потолка цен на нефть из России 2 декабря. По информации Bloomberg, страны ЕС одобрили его уровень в размере 60 долларов за баррель.