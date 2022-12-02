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20:21, 2 декабря 2022Экономика

ЕС подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть

Совет ЕС официально подтвердил решение по введению потолка цен на нефть из России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) официально подтвердил принятие решения по введению потолка цен на нефть из России. Информация об этом в пятницу, 2 декабря, появилась в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете Евросоюза.

Данное решение еще должно пройти утверждение в выходные. Оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточняется в твите.

«Послы [стран Евросоюза] только что достигли договоренности об ограничении цен на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует», — говорится в сообщении председательства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС смогли договориться о потолке цены для российской нефти и одобрили его уровень в размере 60 долларов за баррель.

Установить потолок цен на российскую нефть на таком уровне ранее 1 декабря предложила Еврокомиссия (ЕК). При этом Bloomberg писал, что семь стран Евросоюза выступили за «более динамичный» потолок цен на газ.

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Варвара Кошечкина
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