ЕС подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть

Совет ЕС официально подтвердил решение по введению потолка цен на нефть из России

Европейский союз (ЕС) официально подтвердил принятие решения по введению потолка цен на нефть из России. Информация об этом в пятницу, 2 декабря, появилась в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете Евросоюза.

Данное решение еще должно пройти утверждение в выходные. Оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточняется в твите.

«Послы [стран Евросоюза] только что достигли договоренности об ограничении цен на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует», — говорится в сообщении председательства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС смогли договориться о потолке цены для российской нефти и одобрили его уровень в размере 60 долларов за баррель.

Установить потолок цен на российскую нефть на таком уровне ранее 1 декабря предложила Еврокомиссия (ЕК). При этом Bloomberg писал, что семь стран Евросоюза выступили за «более динамичный» потолок цен на газ.