ЕС подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть
Европейский союз (ЕС) официально подтвердил принятие решения по введению потолка цен на нефть из России. Информация об этом в пятницу, 2 декабря, появилась в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете Евросоюза.
Данное решение еще должно пройти утверждение в выходные. Оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, уточняется в твите.
«Послы [стран Евросоюза] только что достигли договоренности об ограничении цен на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует», — говорится в сообщении председательства.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС смогли договориться о потолке цены для российской нефти и одобрили его уровень в размере 60 долларов за баррель.
Установить потолок цен на российскую нефть на таком уровне ранее 1 декабря предложила Еврокомиссия (ЕК). При этом Bloomberg писал, что семь стран Евросоюза выступили за «более динамичный» потолок цен на газ.