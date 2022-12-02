Женщина показала слишком практичный подарок дочерям и вызвала споры в сети

Женщина придумала дарить дочерям средства для уборки, но ее идею не оценили в сети

В сети вызвала споры идея женщины, которая придумала дарить дочерям на Новый год и Рождество средства для уборки. На критику, с которой британка столкнулась из-за слишком практичного подарка родным, обратило внимание издание The Sun.

Женщина показала снимок с обернутыми в подарочную бумагу коробками с чистящими средствами на одной из посвященных скидкам страниц в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В коробки она положила, в частности, салфетки, капсулы для посудомоечной машины и гель для стирки. «Каждый год я дарю такие наборы дочерям. Им очень нравится. Все, что здесь есть, я покупаю в течение года, когда есть скидки», — объяснила британка.

В ответ она получила много комментариев с критикой подобного подхода к выбору подарков. «Боже, мне бы не понравилось, да и никому. Я была бы в ужасе, если бы мама подарила мне корзину средств для уборки. Подумала бы, что она критикует мою чистоплотность», — написала одна из подписчиц страницы. Однако некоторые другие комментаторы отметили, что порадовались бы подарку.

Ранее учительница по имени Мел в TikTok перечислила надоевшие подарки и назвала альтернативу. Она предложила дарить учителям на Новый год и Рождество не наборы для душа и кружки, а подарочные карты магазинов.