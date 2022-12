Звезда «Хора» рассказала о жизни с расстройством пищевого поведения

Актриса Хизер Моррис призналась, что покойная коллега по «Хору» пыталась ей помочь с РПП

Американская актриса и танцовщица Хизер Моррис призналась, что у нее началось расстройство пищевого поведения (РПП) во время съемок в сериале «Хор» и коллега по съемкам, ныне покойная актриса Ная Ривера, пыталась ей помочь. Об этом 35-летняя звезда проекта рассказала в подкасте And That's What You REALLY Missed, который цитирует издание People.

Моррис не сказала, от какого именно расстройства она страдает, но уточнила, что к нему привела нездоровая привычка, приобретенная еще во время занятий танцами в детстве. Когда Моррис стала сниматься в «Хоре», привычка вернулась и превратилась в расстройство, потому что актриса хотела «нравиться людям». «У меня прекратились менструации. Я все время думала о еде и том, что она со мной делает», — вспоминает актриса.

По словам актрисы, в 2010 году во время концертного тура участников «Хора» она не ела то, что подавали ей и ее коллегам. После одного из таких случаев Ривера попыталась начать разговор с Моррис. «Не помню, что она говорила, что упомянула мое расстройство, потому что у нее самой с пищевым поведением было не все в порядке, она говорила об этом в своей книге. Конечно, она захотела помочь», — объяснила Моррис.

Несмотря на добрые намерения коллеги, Моррис не призналась ей в РПП и заявила, что с ней все в порядке. «Такой она была. Всегда была готова все обсудить», — заключила она.

В «Хоре» Моррис играет чирлидершу Бриттани С. Пирс, которая регулярно общается с героиней Риверы Сантаной Лопес. В июле 2020 года Ривера погибла, утонув во время купания.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова рассказала о симптомах, указывающих на проблемы с восприятием еды и своего тела. По ее словам, чрезмерная увлеченность спортом может быть признаком РПП.