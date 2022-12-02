Спецоперация МВД по поимке ограбивших тещу российского певца попала на видео

МВД задержало в Москве грабителей, похитивших 10 млн рублей из дома тещи певца Воробьева

Сотрудники полиции задержали в Москве троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на подмосковный дом, из которого было похищено 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство предоставило оперативное видео спецоперации по поимке злоумышленников.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиру к подозреваемым и укладывают их на пол.

Грабители в масках клоунов напали на дом тещи российского певца Алексея Воробьева в начале ноября, уточняет РЕН ТВ.

Известно, что злоумышленники через окно на втором этаже проникли в дом, заковали в наручники хозяйку и с угрозами заставили ее отдать им ключ от сейфа. Забрав оттуда ювелирные изделия, они скрылись. Ущерб составил 10 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела о разбое оперативники установили местонахождение грабителей. Они проживали в квартире на Рязанском проспекте в городе Москва. У них изъята часть похищенного имущества.

В настоящее время силовики проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.