Премьер Японии оценил перспективы заключения мирного договора с Россией

Премьер Японии Кисида заявил об отсутствии условий для обсуждения мирного договора с РФ

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что в нынешней ситуации не видит условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией, пишет ТАСС.

По его словам, между Токио и Москвой сложились сложные отношения, условия для заключения соглашения пока отсутствуют. «В нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ. Тем не менее мы продолжим твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса», — оценил ситуацию глава правительства.

Ранее Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией. Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.