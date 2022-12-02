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03:17, 2 декабря 2022Мир

В Японии назвали оскорбительным потолок цен на российскую нефть

В Японии назвали потолок цен на российскую нефть оскорбительным и недопустимым

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Решение государств Запада ввести потолок цен на российскую нефть продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен на этот ресурс, что является «оскорбительным» и недопустимым «искажением» рынка, пишет Yahoo News Japan.

По мнению автора статьи, действия США и Европы вызывают противоречивые чувства, а сама «конструкция» этих санкций оставляет много вопросов. По мнению японских экспертов, ограничение экспортных цен, вероятно, призвано сдержать волатильность цен на нефть и защитить Европу и США от скачков стоимости. Специалисты уточнили, что страны Запада не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители в условиях, когда остальной мир страдает от инфляции.

В Токио напомнили, что установка потолка цен далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу. «Как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», — подчеркнуло издание и назвало действия недопустимыми.

Ранее Минфин США заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель, а в будущем может быть скорректирован.

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Марина Совина
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