В Японии назвали оскорбительным потолок цен на российскую нефть
Решение государств Запада ввести потолок цен на российскую нефть продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен на этот ресурс, что является «оскорбительным» и недопустимым «искажением» рынка, пишет Yahoo News Japan.
По мнению автора статьи, действия США и Европы вызывают противоречивые чувства, а сама «конструкция» этих санкций оставляет много вопросов. По мнению японских экспертов, ограничение экспортных цен, вероятно, призвано сдержать волатильность цен на нефть и защитить Европу и США от скачков стоимости. Специалисты уточнили, что страны Запада не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители в условиях, когда остальной мир страдает от инфляции.
В Токио напомнили, что установка потолка цен далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу. «Как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», — подчеркнуло издание и назвало действия недопустимыми.
Ранее Минфин США заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель, а в будущем может быть скорректирован.