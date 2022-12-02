В возрасте 56 лет умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

Скончался заслуженный артист России Александр Калашниченко. Об этом сообщила его жена Сюзанна Калашниченко во «ВКонтакте».

Калашниченко умер в возрасте 56 лет. Причина его смерти не уточняется.

«Сегодня, 02.12.2022, в 12 дня не стало Заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча...» — рассказала вдова.

Калашниченко родился в 1966 году в Новосибирске. Окончил Новосибирское театральное училище. Почти 30 лет выступал на сцене Пермского ТЮЗа. Играл в постановках «Кандид» Вольтера, «Ревизор» Николая Гоголя, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Гроза» Александра Островского и других.

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