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18:28, 2 декабря 2022Забота о себе

Названы самые полезные для пожилых людей крупы

Нутрициолог Дубицкая назвала киноа одной из двух самых полезных для пожилых людей круп

Фото: Dan Dennis / Unsplash

Зеленая гречка и киноа являются самыми полезными крупами для пожилых людей, так как легко усваивается организмом, рассказала нутрициолог Анастасия Дубицкая. Она назвала изданию «Москва 24» и другие полезные для пожилых людей крупы.

Необработанную зеленую гречку легко готовить, и этот продукт легко переваривается, поэтому он подходит даже для пожилых людей и детей, заявила Дубицкая. Кроме того, зеленая гречка содержит витамины группы В, магний и железо, крайне необходимые людям в возрасте.

Также людям старше 60 лет полезно есть киноа, особенно белую, так как она богата омега-кислотами, добавила нутрициолог. Она предложила использовать эту крупу как самостоятельный гарнир, добавлять ее в салаты или варить из нее кашу. «Из киноа можно делать и сладкие каши на завтрак. Лучше всего вместо сахара добавлять в блюдо сироп топинамбура, ягоды или фрукты», — прокомментировала она.

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Рис, по словам нутрициолога, не пойдет на пользу немолодому организму, так как переварить его тяжело. Она пояснила, что с возрастом желудочно-кишечный тракт изнашивается, а ферменты для пищеварения снижают активность. С возрастом и сами люди становятся менее активными, поэтому им лучше питаться легкоусвояемыми продуктами, резюмировала Дубицкая.

Ранее нутрициолог Анна Макарова назвала количество майонеза, которое можно съедать в неделю без вреда для здоровья. Она пояснила, что в неделю рекомендуется употреблять не более четырех чайных ложек этого калорийного соуса.

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Вера Владзиевская
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