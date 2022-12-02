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11:04, 2 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Путиным

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко провел телефонный разговор накануне совещания по вопросам образования. Подробности беседы политиков в настоящий момент не раскрываются.

В конце ноября президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с Путиным. При этом он указал на требующие обсуждения проблемы между Москвой и Минском.

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Алевтина Запольская
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