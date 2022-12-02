Американский журналист высмеял «силовой прием» Байдена против Макрона

Ведущий Fox News Уоттерс высмеял затянувшееся рукопожатие Байдена и Макрона

Телеведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона во время визита последнего в Вашингтон. Видео опубликовано в YouTube-канале Fox News.

Как отметил журналист, рукопожатие двух политиков длилось более 30 секунд. По словам ведущего, Байден хочет произвести на Макрона впечатление, но до этого времени ему это не слишком удавалось. Уоттерс напомнил, что французский лидер летом 2021 года раскритиковал американского коллегу за поспешный уход из Афганистана. Макрон заявил, что из-за этого у Парижа «возникли проблемы со старейшим союзником».

«А сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить», — заявил с иронией журналист. По его словам, Макрон не знал, что делать. «Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое», — обратился к зрителям телеведущий.

Макрон находится в США с визитом с 29 ноября по 2 декабря. Ранее поданные на торжественный ужин президентов США и Франции омары вызвали критику политиков и экоактивистов. Стоимость торжественного ужина составила 500 тысяч долларов.