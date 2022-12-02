Вероятность переговоров Байдена и Путина по Украине оценили

Политолог Бышок допустил переговоры Путина и Байдена по завершению украинского конфликта

В последнее время и Россия, и Украина, и США стали отмечать, что переговоры по завершению специальной военной операции назрели. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал кандидат политических наук Станислав Бышок. Он назвал условие для встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

Готовность сторон к переговорам

«Сейчас и Кремль, и Украина, и Соединенные Штаты в общем-то говорят, что они, с одной стороны, убеждены в правильности своих целей и необходимости их достижения, а, с другой стороны, говорят, что в принципе поговорить тоже можно. Это такая дипломатическая игра, если можно использовать термин игра для ситуации, когда погибают люди. Но это заметно в последние недели», — сказал политолог.

Россия говорит, что все цели СВО будут выполнены, Украина говорит, что не остановится до тех пор, пока не выйдет на границы 1991 года, США говорят, что готовы поддерживать Украину до тех пор, пока она будет продолжать боевые действия, но все не против поговорить Станислав Бышок кандидат политических наук

У России и США есть другие важные темы для беседы, например, касающиеся нераспространения ядерного оружия. Но все сейчас упирается в украинский вопрос, поэтому нет смысла обсуждать что-то другое, считает Станислав Бышок.

«Давать прогнозы относительно согласия и несогласия Кремля идти на переговоры с Байденом трудно. Но поскольку мы знаем, что продолжались контакты российских и американских силовиков на высшем уровне, и открыт канал связи, я думаю, ни та, ни другая сторона не исключают вопрос переговоров», — отметил он.

Условия для переговоров

По мнению политолога, для начала переговоров, у сторон должен быть консенсус по некоторым моментам.

Пока на поверхности нет точек соприкосновения, но, возможно, они появятся, и переговоры станут возможными. Если они появится, мы сразу увидим, что стороны договорятся встретиться или хотя бы по телефону обсудить ситуацию Станислав Бышок кандидат политических наук

«Поскольку ставки очень высоки, есть определенное представление в Кремле, что прямые переговоры с кем-либо возможны, если есть какие-либо предварительные договоренности, на чем можно сойтись. Но мы до конца не понимаем, до какой степени есть какое-то общее мнение у Москвы, Киева и Вашингтона. Я надеюсь, переговоры еще идут по каким-то закрытым каналам и все-таки какие-то общие точки находятся, но пока они просто не просматриваются», — заключил он.

Ранее Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным по вопросу Украины, если тот проявит интерес к завершению конфликта. При этом американский лидер добавил, что в ближайшее время не планирует общаться с российским президентом.

После начала специальной военной операции на территории Украины российские политики неоднократно заявляли, что переговоры надо вести не с Киевом, а с так называемыми «западными кураторами».