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14:10, 2 декабря 2022Наука и техника

Историк рассказал о фатальной ошибке Николая I

Историк Черкасов рассказал о тайных просьбах Наполеона III к Николаю I
В. А. Голике. «Николай I в общегенеральском мундире»

В. А. Голике. «Николай I в общегенеральском мундире». Изображение: Vasily Golike / Wikimedia

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Петр Черкасов в интервью «Ленте.ру» рассказал о фатальной ошибке Николая I, которая привела к войне с Францией.

Историк напомнил, что будущий император Наполеон III, будучи в эмиграции, просил Николая I поддержать деньгами его возвращение на родину. По словам Черкасова, секретную переписку Луи-Наполеона с шефом российской тайной полиции графом Алексеем Орловым он обнаружил в Государственном архиве России в фонде Третьего отделения: «Это очень интересный источник, ранее неизвестный ни французским, ни российским исследователям. Уточню, что обнаруженная мною в архиве секретная переписка велась через российского посланника в Лондоне — барона Филиппа Ивановича Бруннова».

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«Имея в своем распоряжении один миллион франков в год до достижения поставленной цели, автор этих строк берется быстро достичь желаемых результатов в интересах как можно более скорого установления спокойствия в Европе», — писал Луи-Наполеон в 1848 году.

Черкасов отметил, что переписка шла полтора года — с апреля 1947-го по ноябрь 1848-го. Изначально Луи-Наполеон планировал побывать в России, а затем предложил купить для Эрмитажа картины из коллекции королевы Гортензии, покойной матери Луи-Наполеона, ценой 21,4 тысячи фунтов стерлингов. Николай I на все предложения ответил отрицательно, так как во Франции Луи-Наполеон считался государственным преступником.

Спустя три месяца, в декабре 1848 года, Луи-Наполеон стал президентом Второй Французской республики. «Совершенно очевиден политический просчет Николая I в отношении Луи-Наполеона. Этот просчет был усугублен в последующие годы, предшествовавшие Крымской войне, когда Россия и Франция впервые после 1814 года скрестили оружие», — рассказал историк в интервью «Ленте.ру».

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Геннадий Сходненский
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