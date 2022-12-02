Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:19, 2 декабря 2022Среда обитания

Россиянам назвали минимальную стоимость обстановки нового дома

«Яндекс Недвижимость» и ВТБ: минимальный набор мебели обойдется в 18 тысяч рублей

Фото: Christian Lambert / Unsplash

Минимальный набор мебели для обустройства нового дома обойдется в 18 тысяч рублей. Стоимость обстановки жилья с нуля назвали аналитики эксперты «Яндекс Недвижимости» и ВТБ, пишут «Известия».

С указанным бюджетом получится приобрести диван, стол, стулья и шкаф в сегменте «эконом». На оптимальный набор, куда дополнительно входят кровать, кухня, тумбы, полки и настенные шкафы потребуется в среднем 54 тысячи рублей, отмечают аналитики. «Полноценная обстановка нового дома стоит приблизительно 65 тысяч рублей. Правда, если выбрать предметы интерьера в сегменте "комфорт" или "премиум", ценник вырастет в 3,5 раза и в 13 раз соответственно», — уточнили специалисты.

Материалы по теме:
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

По словам аналитиков, больше всего денег новоселы тратят на покупку бытовой техники. Набор самых необходимых предметов обойдется в 45 тысяч рублей, оптимальный набор будет стоить в среднем 88 тысяч рублей, а на покупку всего и сразу из техники нужно закладывать почти 110 тысяч рублей. При этом премиум-техника, в которую входят в том числе очиститель воздуха, кофемашина, кондиционер, телевизор, обойдется более чем в 980 тысяч рублей.

На аксессуары для дома — текстиль, корзину для белья, торшеры, зеркало — придется потратить в среднем 60 тысяч рублей, добавили эксперты.

Согласно опросу «Яндекс Недвижимости», большинство россиян в первую очередь приобрели бы в новую квартиру мебель (70,6 процента), а именно диван или кровать. Тогда как шкаф к срочным покупкам отнесли лишь 1,1 процента опрошенных. Среди техники респонденты выделили холодильник — он станет первым приобретением для 53,3 процента россиян.

Ранее россияне назвали стоимость идеального ремонта квартиры. Большинству опрошенных экспертами граждан, чтобы обустроить жилье так, как они мечтают, потребуется один миллион рублей. Чуть реже респонденты указывали сумму в 500 тысяч рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах за границу
Крупнейшая в мире компания по производству удобрений предупредила о дефиците
Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ российского поселка
В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу
В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31
Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
Россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу
США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.