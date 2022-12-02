Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:58, 2 декабря 2022Из жизни

Кот принес хозяйке голову аллигатора

Fox 6 Now: в США домашний кот принес хозяйке оторванную голову аллигатора

Домашний кот в штате Висконсин, США, принес хозяйке оторванную голову аллигатора и положил ее на газон. Об этом сообщает Fox 6 Now.

Вэнди Уизехуэгель рассказала, что необычную находку сделал ее черный кот по кличке Горелый Тост. Соседка женщины приняла добычу кота за рыбу, но затем присмотрелась получше и увидела, что это голова рептилии.

Американка отметила, что кот постоянно приносит ей что-нибудь, но такая крупная добыча ее питомцу попалась впервые. «Он был очень горд собой», — поделилась Уизехуэгель.

Женщина добавила, что, возможно, видела аллигатора, когда была с шурином на озере за несколько дней до этого, но родственник не заметил ничего подобного и только посмеялся над ней.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Уизехуэгель обратилась к специалистам по дикой природе. Биологи предположили, что это голова настоящего аллигатора, длина которого составляла около 90 сантиметров. Аллигатор мог быть чьим-то питомцем, который сбежал или был отпущен намеренно. Каким образом он погиб, неизвестно.

Американка призналась, что находка кота взволновала ее. «А если бы сейчас было лето и в озере купались люди?» — высказала опасения она. Аллигаторы в Висконсине встречаются крайне редко, но это может быть не последняя подобная находка: в штате нет законов, запрещающих содержать экзотических животных.

Ранее жительница шотландского города Инвернесс заявила, что кот принес ей наркотики. После прогулки по западной части города питомец запрыгнул на диван, устроился рядом с хозяйкой и неожиданно выплюнул комок сушеных растений, который держал во рту.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Отправку глаз животных в посольства Украины объяснили
Стало известно об ажиотажном спросе на путешествия в один регион России
Бывший боец «Сомали» поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав России
В России прекратят работу сайты трех популярных изданий
Бородина украсила дом к Новому году
Известная телеведущая показала комплекс упражнений для холодной погоды
«Вкусно — и точка» полностью заняла долю «Макдоналдс» на российском рынке
В Латвии начали расследование из-за высказывания ведущего «Дождя»
На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.