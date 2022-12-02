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17:54, 2 декабря 2022Мир

Названа вероятная причина оцепления посольства Украины в Мадриде

El Pais: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за полученного конверта со следами крови

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Посольство Украины в Мадриде оцепили из-за полученного учреждением конверта со следами крови. Такую вероятную причину со ссылкой на источники в полиции назвала испанская газета El Pais.

«Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде сегодня утром после получения подозрительного письма со следами крови», — утверждают журналисты.

Официально эта информация пока не подтверждалась.

30 ноября в посольство Украины в Мадриде пришла посылка, которая позже взорвалась. В результате инцидента один сотрудник дипмиссии был ранен. Впоследствии похожие посылки злоумышленники отправили в посольство США в Испании, резиденцию испанского премьера Педро Санчеса, Министерство обороны страны и еще в несколько учреждений.

2 декабря телеканал RTVE сообщил, что полиция во второй раз оцепила украинское посольство в Мадриде. На территорию учреждения вызвали подкрепление, а людей попросили покинуть район диппредставительства.

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Полина Матюхина
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