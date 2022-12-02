Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 2 декабря 2022Мир

В Испании во второй раз оцепили посольство Украины

RTVE: в Испании полиция во второй раз оцепила посольство Украины и вызвала подкрепление

Фото: Juan Medina / Reuters

В Испании полиция во второй раз оцепила посольство Украины в Мадриде, передает RTVE.

Уточняется, что полиция вынуждена вызвать подкрепление на территорию посольства. Кроме того, сотрудники ведомства попросили людей покинуть район украинского диппредставительства.

Ранее сообщалось, что испанская полиция не смогла подтвердить причастность России к отправке посылок, в которых содержались пиротехнические материалы. Конверты со взрывчаткой были направлены в том числе премьер-министру Педро Санчесу и в посольство Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области
Описано возможное будущее Сноудена в России
Озвучено долгосрочное влияние загрязненного воздуха на здоровье взрослых
Правозащитник назвал способы защититься от домашнего насилия
На Украине ввели санкции против священника
В Испании во второй раз оцепили посольство Украины
Шлеменко рассказал о планах начать политическую карьеру
Имидж-консультант перечислила лучшие варианты наряда для корпоратива
Блогерша покопалась в мусоре из магазина люксового бренда и удивилась находке
ВСУ обстреляли российское село
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.