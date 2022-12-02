В Испании во второй раз оцепили посольство Украины

RTVE: в Испании полиция во второй раз оцепила посольство Украины и вызвала подкрепление

В Испании полиция во второй раз оцепила посольство Украины в Мадриде, передает RTVE.

Уточняется, что полиция вынуждена вызвать подкрепление на территорию посольства. Кроме того, сотрудники ведомства попросили людей покинуть район украинского диппредставительства.

Ранее сообщалось, что испанская полиция не смогла подтвердить причастность России к отправке посылок, в которых содержались пиротехнические материалы. Конверты со взрывчаткой были направлены в том числе премьер-министру Педро Санчесу и в посольство Украины.