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18:57, 2 декабря 2022Россия

Кремль прокомментировал эвакуацию участника встречи с Путиным из-за обстрелов

Песков: Путина проинформируют о покинувшем встречу участнике из Донецка из-за обстрелов
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участник встречи с ним из Донецка был вынужден эвакуироваться из-за обстрелов города. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Обязательно информируем его об этом», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что ветерану боевых действий Вадиму Серику из Донбасса пришлось покинуть встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, которая проходила по видеосвязи, из-за ударов по Донецку.

1 декабря жительница Донецка рассказала, как спасалась при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины в своей квартире в Ворошиловском районе. По словам очевидицы, она находилась возле окна, когда прогремел взрыв и посыпались стекла.

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Сергей Истомин
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