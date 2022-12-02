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06:21, 2 декабря 2022Бывший СССР

Пленный украинский военный рассказал о частых поломках терминалов Starlink

Украинский пленный заявил, что военнослужащие ВСУ часто ломают терминалы Starlink

Фото: Petro Poroshenko/ Globallookpress.com

Пленный украинский военный Сергей Лазаренко из 113-й бригады территориальной обороны заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто ломают терминалы Starlink американской SpaceX Илона Маска, после чего их затруднительно отремонтировать, передает РИА Новости.

По его словам, в обычном батальоне теробороны есть два-три таких терминала, однако в случае неисправности их некому чинить.

«Сегодня работают, а завтра кто-то какой-то шнур зацепил — уже не три, уже два. Если антенна треснула, то уже все», — рассказал Лазаренко.

Ранее он сообщил, что солдаты используют сеть Starlink не только в военных целях, но и для личных звонков, а также общения в социальных сетях. По его словам, трафик падает, если интернетом одновременно пользуются несколько десятков человек.

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Марина Совина
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