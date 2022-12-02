Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 2 декабря 2022Мир

Шольц рассказал о желаемых отношениях с Россией

The Times: канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости вернуться к мирному порядку с Россией

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желаемых отношениях с Россией. Его слова приводит британская газета The Times.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», — заявил он.

По его словам, ФРГ готова к диалогу с Кремлем касательно контроля вооружений и размещения ракет. Кроме того, политик отметил, что его мнение о необходимости диалога сильно отличается от «самых напористых» противников России среди стран НАТО.

Ранее Шольц рассказал о долгом отсутствии контактов с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что их общение прервалось в сентябре 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.