The Times: канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости вернуться к мирному порядку с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желаемых отношениях с Россией. Его слова приводит британская газета The Times.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», — заявил он.

По его словам, ФРГ готова к диалогу с Кремлем касательно контроля вооружений и размещения ракет. Кроме того, политик отметил, что его мнение о необходимости диалога сильно отличается от «самых напористых» противников России среди стран НАТО.

Ранее Шольц рассказал о долгом отсутствии контактов с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что их общение прервалось в сентябре 2022 года.