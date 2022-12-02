Не замечавшая беременность девушка неожиданно родила

The Mirror: в Техасе девушка, не замечавшая беременность, неожиданно родила

Житель американского штата Техас Бальдемар Герреро рассказал, что рождение ребенка стало для него сюрпризом. Ни он, ни его невеста не замечали беременность, пока не начались роды, пишет The Mirror.

Герреро рассказал в TikTok, что семь лет назад возлюбленная разбудила его ночью и пожаловалась на боль в спине. Он ответил, что ей не о чем беспокоиться, и снова заснул. Боль не прекратилась, и обеспокоенной девушке пришлось отправиться в больницу.

«Они ее проверяют и обнаруживают, что она беременна, причем уже на девятом месяце и вот-вот родит», — вспоминает Герреро. Шокированному мужчине ничего не оставалось, кроме как позвонить семье, чтобы поделиться неожиданной новостью.

История вызвала бурную реакцию зрителей в TikTok. Многие пользовательницы признались, что родить ребенка, не зная о беременности, — их худший страх. Другие рассказали о похожем опыте. «Со мной произошло то же самое. Если бы я не ушла с работы пораньше из-за болей в спине, то родила бы сына на работе», — написано в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Малайзии приняла боль из-за неожиданно начавшихся родов за неприятные ощущения из-за запора. Новорожденного ребенка вместе с матерью экстренно госпитализировали.