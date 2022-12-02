Путин призвал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в спецоперации

Путин заявил, что пострадавшим в спецоперации должна быть оказана всесторонняя поддержка

Пострадавшим в спецоперации на Украине должна быть оказана всесторонняя поддержка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, помощь солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. «Они [пострадавшие] должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления», — сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций.

Глава государства подчеркнул, что эти люди с честью выполняли свой воинский долг, поэтому теперь российские власти должны выполнить свой.

Ранее во время встречи с матерями участников спецоперации Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовых позициях. Он также сообщил, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию российских солдат.