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16:11, 2 декабря 2022Россия

Путин призвал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в спецоперации

Путин заявил, что пострадавшим в спецоперации должна быть оказана всесторонняя поддержка

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Пострадавшим в спецоперации на Украине должна быть оказана всесторонняя поддержка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, помощь солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. «Они [пострадавшие] должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления», — сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций.

Глава государства подчеркнул, что эти люди с честью выполняли свой воинский долг, поэтому теперь российские власти должны выполнить свой.

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Ранее во время встречи с матерями участников спецоперации Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовых позициях. Он также сообщил, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию российских солдат.

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Константин Лысяков
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