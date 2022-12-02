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15:07, 2 декабря 2022Мир

Путин призвал Шольца к открытому расследованию взрывов на «Северных потоках»

Путин призвал Шольца допустить россиян к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре призвал канцлера Германии Олафа Шольца к проведению открытого расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

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Как заявили в Кремле, российский лидер подчеркнул, что обстоятельства теракта на газопроводах «нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур».

Ранее канцлер Германии рассказал о долгом отсутствии контактов с президентом России. Он уточнил, что их общение прервалось в сентябре 2022 года.

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Глеб Бажуткин
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