Путин призвал Шольца к открытому расследованию взрывов на «Северных потоках»

Путин призвал Шольца допустить россиян к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре призвал канцлера Германии Олафа Шольца к проведению открытого расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Как заявили в Кремле, российский лидер подчеркнул, что обстоятельства теракта на газопроводах «нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур».

Ранее канцлер Германии рассказал о долгом отсутствии контактов с президентом России. Он уточнил, что их общение прервалось в сентябре 2022 года.