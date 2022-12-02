Риски наступления рецессии в мировой экономике оценили

АКРА увидело риск наступления глобальной рецессии в конце 2022 года

Рейтинговое агентство АКРА увидело риск наступления глобальной рецессии в конце 2022 года или начале 2023-го — об этом свидетельствуют три из четырех опережающих индикатора, которые служат сигналами о будущих изменениях в экономике, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные фирмы.

АКРА понимает под рецессией в мировой экономике спад реального годового ВВП на душу населения наряду со снижением промышленного производства, занятости, потребления энергии и других экономических показателей.

Эксперты определили возможное наступление кризиса по следующим параметрам. Во-первых, зафиксировано ухудшение прогнозов глобального роста ВВП минимум на 1 процентный пункт за год до прогнозируемой рецеции — в январе Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста мировой экономики в 2023 году на 3,8 процента, но уже в октябре его оценка снизилась до 2,7 процента.

Во-вторых, по мнению АКРА, о приближении рецессии говорит подорожание энергоносителей как минимум на 60 процентов за два года до кризиса. Так, сразу после начала военных действий на Украине в феврале стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE достигала 130,14 доллара за баррель, тогда как в декабре топливо торговалось по 72 доллара за баррель. С тех пор цены колеблются, реагируя на санкции и украинский конфликт.

В-третьих, АКРА обращает внимание на инверсию кривой доходности долларовых процентных ставок (term spread) — в октябре term spread между доходностями десятилетних и трехмесячных облигаций Минфина США вошел в отрицательную зону впервые с марта 2020 года.

Агентство прогнозирует, что по итогам текущего и следующего годов глобальный ВВП вырастет на 1,5-2 процентных пункта ниже потенциала. Каждая пятая страна мира может перейти к рецессии в течение трех месяцев или уже находится в ней, отмечают аналитики АКРА. Самые серьезные проблемы испытывают государства Центральной и Восточной Европы, а также страны Прибалтики.

В начале декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что прогноз организации по росту мировой экономики в 2023 году ухудшается — растет вероятность того, что рост глобального ВВП в следующем году составит менее двух процентов. На ухудшение оценки повлияли продолжающиеся военные действия на Украине и одновременные замедления экономик Европы, Китая и США.