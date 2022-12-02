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06:01, 2 декабря 2022Наука и техника

В России спроектировали робота для разминирования местности и эвакуации раненых

В Военной академии Хрулева изобрели робота для технической разведки и эвакуации раненых

Фото: Unsplash.com

В Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева изобрели робота, способного разминировать местность, вести техническую разведку, эвакуировать раненых, а также запускать и заряжать дроны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Ученые спроектировали легкую беспилотную платформу, которая оснащена манипулятором, пулеметом, системами для дымовых завес и поиска мин, платформой для запуска и зарядки беспилотника. Защиту обеспечивает кевларовый корпус.

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Специалисты пояснили, что оператор с помощью дронов будет проводить разведку местности, определять координаты неисправной или заминированной техники, прокладывать безопасный маршрут. После этого робот выдвигается в указанную точку, он может как управляться с пульта, так и работать автономно.

Ученые отметили, что аналогичные проекты либо не оснащены беспилотниками, либо не имеют зарядных устройств и не позволяют осуществить посадку обратно на платформу после запуска. Изобретение предполагает зарядку батареи БПЛА, входящего в комплект, с помощью магнитых контактов.

«Таким образом, изобретение позволяет упростить конструкцию и повысить надежность робототехнического комплекса технической разведки, обеспечить возможность обнаружения мин и других взрывчатых устройств, реализовать дуплексную связь и подзарядку БПЛА, а также реализовать возможность автоматизированного распознавания препятствий», — подытожили специалисты.

Ранее стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» организовал производство малых беспилотных летательных аппаратов, способное выпускать более тысячи дронов в месяц.

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Марина Совина
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