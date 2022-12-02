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15:15, 2 декабря 2022Россия

Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры из-за опасного вируса

Роспотребнадзор усилил противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Эболы

Фото: Unsplash

Роспотребнадзор усилил противоэпидемические мероприятия из-за опасного вируса — лихорадки Эболы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 2 декабря, пишет РИА Новости.

Такое решение было пронято в связи с выявлением предполагаемого случая заболевания в Великобритании. У пациента, вернувшегося из Африки, развились симптомы, не исключающие заражения этим вирусом.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор призвал российские авиакомпании ужесточить санитарно-карантинный контроль в пассажирских самолетах из-за недавней вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде.

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Евгения Куликова
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