Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры из-за опасного вируса

Роспотребнадзор усилил противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Эболы

Роспотребнадзор усилил противоэпидемические мероприятия из-за опасного вируса — лихорадки Эболы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 2 декабря, пишет РИА Новости.

Такое решение было пронято в связи с выявлением предполагаемого случая заболевания в Великобритании. У пациента, вернувшегося из Африки, развились симптомы, не исключающие заражения этим вирусом.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор призвал российские авиакомпании ужесточить санитарно-карантинный контроль в пассажирских самолетах из-за недавней вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде.