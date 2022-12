Телезвезда Ким Кардашьян с дочерью сняли видео под музыку российской группы Alex & Rus

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст сняли видео для соцсети TikTok под музыку российской группы Alex & Rus. Соответствующую информацию приводит Super.

На размещенных кадрах знаменитость и ее дочь поочередно повторяют звучащий на английском текст: My life, my rules / My style, my attitude / You love me or hate me? / I don't get, but don't play with me (с английского: «Моя жизнь, мои правила, мой стиль, моя позиция. Ты любишь меня или ненавидишь? Я не понимаю. Но не нужно со мной играть», — «прим. Ленты.ру»). При этом на фоне звучит мелодия из композиции «Дикая львица» указанного калининградского дуэта.

«Для двух парней из Калининграда, которые и представить не могли, что когда-либо будут заниматься музыкой, осознавать, что Ким Кардашьян — культовая личность (...), получившая мировое признание, использовала нашу аудиодорожку, конечно, сказочно и безумно приятно. Это для нас что-то за гранью возможного. Плюс это видео с дочкой, и это льстит вдвойне. Чувства не описать словами», — рассказали изданию о своей реакции на данную публикацию телезвезды музыканты.

В ноябре сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян показала дочери Норт свой наряд, в который она была одета в день ее зачатия. По словам 42-летней знаменитости, избранник актрисы, рэпер Канье Уэст, подарил ей платье, созданное французским модельером и художественным руководителем модного дома Balmain Оливером Рустеном.