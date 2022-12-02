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13:09, 2 декабря 2022Бывший СССР

Мать Саакашвили рассказала о планах сына в политике

Мать экс-президента Грузии Саакашвили рассказала, что он не вернется в политику

Фото: Alexandr Gusev / Globallookpress.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили фактически борется за жизнь и надеется на освобождение из тюрьмы, дальнейшее участие в политике страны больше не входит в его планы. Об этом рассказала его мать Гиули Аласания, пишет газета «Коммерсантъ».

«Решается вопрос о жизни и смерти [бывшего] президента Грузии Михаила Саакашвили, и я прошу всех проявить максимальную сдержанность. Михаил Саакашвили не собирается продолжать какое-либо участие в грузинской политике и надеется на справедливое решение», — говорится в ее сообщении.

Аласания добавила, что ее сын не обвиняет нынешнее правительство в отравлении. Она полагает, что, даже если отравление произошло, к нему причастна другая страна.

Саакашвили находится в элитной тбилисской клинике Vivamed с мая этого года, при этом он отбывает шестилетний срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий. Медэксперты выявили у бывшего президента симптомы десяти заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.

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Алевтина Запольская
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