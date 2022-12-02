СБУ заподозрила митрополита УПЦ в подрывной деятельности против Украины

СБУ заподозрила митрополита Кировоградской епархии УПЦ в «прокремлевских» взглядах

Служба безопасности Украины заподозрила бывшего митрополита Кировоградской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против страны. Ведомство утверждает, что он оправдывал «захват Крыма» и распространял «прокремлевские» взгляды в регионе, входя в окружение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщение приводится в Telegram-канале СБУ.

По утверждению спецслужбы, митрополит, имя которого не приводится, координировал действия с патриархом Кириллом, находясь с ним на постоянной связи и получая указания в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч в России. «В церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, в них российские авторы ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим», — заявляет СБУ.

Силовики провели обыск на территории епархии, изъяв литературу и документы. Также опубликована совместная фотография митрополита с Кириллом. СБУ сообщила ему о подозрении по уголовной статье о нарушении равноправия граждан, ведется расследование. По словам спецслужбы, собраны «неопровержимые доказательства вины» бывшего руководителя Кировоградской епархии.

Ранее СБУ провела обыски во множестве епархий, монастырей и храмов Украины.

Кроме того, 2 декабря президент страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.