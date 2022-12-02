Сексолог назвала плюсы использования игрушек для взрослых

Сексолог Славина рассказала, что игрушки для взрослых помогают пережить разлуку с любимыми

Игрушки для взрослых помогают легче пережить разлуку с любимым человеком, рассказала сексолог Татьяна Славина. Она назвала в своем Telegram-канале и другие плюсы использования интимных девайсов.

«Многие мужчины (которые находятся вдали от дома — прим. «Ленты.ру»), привыкнув мастурбировать с помощью руки, впоследствии испытывают трудности при вагинальном контакте с женщиной, — пояснила Славина. — В этом случае мастурбатор послужит лучшей альтернативой, поскольку ощущения будут приближены к ощущениям интимной близости с женщиной. Женщинам лучше выбирать именно фаллоимитатор, тоже, так сказать, ближе к реальности».

Секс-игрушки — не удел одиноких людей. Игрушки вносят невероятные ощущения в сексуальную жизнь пары, причем даже в том случае, если людей разделяют тысячи километров Татьяна Славина сексолог

Сексолог категорично заявила, что большинство мифов, гуляющих вокруг этих приспособлений, не имеют ничего общего с действительностью. Так, Славина отметила, что секс-игрушки придумали вовсе не ради развлечения извращенцев, а для улучшения интимной жизни.

По ее словам, игрушки для взрослых не вызывают зависимость, как думают многие. Но их использование помогает открыть новые грани в интимной жизни, дарит удовольствие и помогает лучше узнать свое тело.

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