Школьница приняла горячий душ, вдохнула пар и скончалась

Metro: в Палестине 12-летняя девочка скончалась, вдохнув пар после горячего душа

Школьница Шаза Аль-Азайза из Палестины решила принять горячий душ и скончалась, вдохнув пар. Об этом сообщает Metro.

12-летняя девочка мылась у себя дома, когда внезапно потеряла сознание. Аль-Азайзу срочно доставили в больницу в секторе Газа, где врачи констатировали ее смерть.

Медики сообщили, что девочка умерла из-за редкой реакции организма на пар. О том, будет ли проводиться дальнейшее расследование, не сообщалось.

При вдыхании горячего пара можно получить ожоги дыхательных путей и слизистых, а также отек гортани. Помимо этого, есть риск развития спазмов и обструкции дыхательных путей.

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