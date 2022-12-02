Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 2 декабря 2022Мир

Украинские беженцы на круизном судне пожаловались на неудобства

Observer: живущие на круизном лайнере украинские беженцы пожаловались на неудобства

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украинские беженцы рассказали о неудобствах, которые связаны с проживанием на круизном лайнере Ambition, зафрахтованном правительством Шотландии для их размещения. Об этом сообщает Observer.

Украинцы рассказали, что многие из них страдали от кашля и расстройства желудка. При этом также поступают сообщения о карантине, вызванном случаем скарлатины. Один мужчина заявлял в начале ноября он и его сын провели неделю в каюте после выявления у ребенка бактериальной инфекции.

Также беженцы пожаловались, что не могут открывать окна в каютах из-за запаха от расположенной рядом мусорной свалки, кроме того, они сталкиваются с трудностями при отправке детей в местную школу.

Ранее стало известно о грядущих изменениях в условиях помощи украинским беженцам, находящимся в Польше. Данные меры будут приняты во избежание злоупотребления польской системой социального страхования и здравоохранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине
В России спроектировали робота для разминирования местности и эвакуации раненых
Россиянки отправятся в Донбасс поддержать своих мужей и сыновей
Россиянка посетила источники в Пятигорске и назвала их «смертельно опасными»
В ЛНР рассказали об обстреле Старобельска и Хорошего со стороны ВСУ
Украинских силовиков обвинили в фабрикации дел против жен ополченцев ДНР
Украинские беженцы на круизном судне пожаловались на неудобства
Родители нашли интимные фотографии учительницы и потребовали ее увольнения
Сексолог рассказал о влиянии секса на состояние здоровья
Военнопленный рассказал о «хреновой» скорости интернета сети Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.