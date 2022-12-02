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21:36, 2 декабря 2022Мир

Израиль решил передать Украине бронированные машины скорой помощи

Израиль решил передать Украине четыре бронированные машины скорой помощи в ближайшее время

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Министерство обороны Израиля в ближайшее время передаст Украине четыре бронированные машины скорой помощи, первая уже отправлена в Киев. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский в Telegram-канале.

Бродский написал, что Управление производства и снабжения минобороны еврейского государства доставит автомобиль скорой помощи украинским спасателям второго декабря. Остальные три будут отправлены в ближайшие месяцы. При этом дипломат почеркнул, что автомобили полностью оборудованы для нужд Украины.

29 ноября стало известно, что делегация украинских военных приехала в Израиль и провела встречу с местным генералитетом. Местные СМИ отметили, что Иерусалим изначально не собирался афишировать этот визит, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией. Ранее в Израиле заявляли, что не будут поставлять оружие Украине.

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Екатерина Подвигина
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