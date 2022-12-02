Военнопленный рассказал о «хреновой» скорости интернета сети Starlink

Украинский военнопленный заявил, что скорость интернета Starlink снижается в плохую погоду

Военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко в беседе с РИА Новости рассказал, что скорость интернета спутниковой сети Starlink американской компании SpaceX напрямую зависит от метеоусловий и сильно снижается в плохую погоду.

«Скорость зависит от погоды. Дождь идет — она хреновая», — заявил он.

Лазаренко отметил, что в плохую погоду у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникают ощутимые проблемы с качеством связи.

Ранее он рассказал, что солдаты используют сеть Starlink не только в военных целях, но и для личных звонков, а также общения в социальных сетях. По его словам, трафик падает, если интернетом одновременно пользуются несколько десятков человек.