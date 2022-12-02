Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 2 декабря 2022Путешествия

Стюардесса забралась на шасси самолета в мини-юбке и восхитила подписчиков

Бортпроводница в мини-юбке забралась на шасси самолета и взволновала пользователей сети

Фото: @cabin_crew_beauties

Стюардесса британского лоукостера EasyJet Airline снялась в необычной позе у самолета в мини-юбке и взволновала пользователей сети. Фото появилось в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке видно, как бортпроводница забралась на колесо самолета, опершись рукой на стойку шасси. При этом сотрудница авиакомпании одета в фирменную униформу перевозчика, состоящую из темно-синего платья и черных туфель на невысоком каблуке. Ее образ дополнен убранными в хвост волосами и разноцветным шейным платком.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью девушки и необычным кадром. «Какая вы красавица», «Смотритесь великолепно», «Очень необычное фото! Выглядит круто», «Милое фото. Вы меня восхитили», «Интересная задумка», — написали они.

Ранее в ноябре стюардесса призвала пассажиров не снимать членов летного состава на видео и не размещать ролики с критикой в их адрес в интернете. Австралийская бортпроводница подчеркнула, что члены экипажа — самые заметные сотрудники авиакомпаний, поэтому им достается больше остальных и не всегда по делу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР
ФАС предложила новым территориям механизм контроля цен
Журнал «Лиза» пригрозил певице Монеточке судом
Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику
В России стало слишком много официантов
Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят
Лукашенко призвал перестать «менять правила игры»
ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS
В Подмосковье три человека попали под поезд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.