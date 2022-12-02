Стюардесса забралась на шасси самолета в мини-юбке и восхитила подписчиков

Бортпроводница в мини-юбке забралась на шасси самолета и взволновала пользователей сети

Стюардесса британского лоукостера EasyJet Airline снялась в необычной позе у самолета в мини-юбке и взволновала пользователей сети. Фото появилось в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке видно, как бортпроводница забралась на колесо самолета, опершись рукой на стойку шасси. При этом сотрудница авиакомпании одета в фирменную униформу перевозчика, состоящую из темно-синего платья и черных туфель на невысоком каблуке. Ее образ дополнен убранными в хвост волосами и разноцветным шейным платком.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью девушки и необычным кадром. «Какая вы красавица», «Смотритесь великолепно», «Очень необычное фото! Выглядит круто», «Милое фото. Вы меня восхитили», «Интересная задумка», — написали они.

Ранее в ноябре стюардесса призвала пассажиров не снимать членов летного состава на видео и не размещать ролики с критикой в их адрес в интернете. Австралийская бортпроводница подчеркнула, что члены экипажа — самые заметные сотрудники авиакомпаний, поэтому им достается больше остальных и не всегда по делу.