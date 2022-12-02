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12:35, 2 декабря 2022Ценности

Лисовец оценил главный цвет 2023 года словами «странный выбор»

Стилист Лисовец назвал малиново-красный цвет 2023 года странным выбором института Pantone
Влад Лисовец

Влад Лисовец. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец оценил главный цвет 2023 года, который объявил международный исследовательский институт Pantone. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет об оттенке 18-1750 Viva Magenta («новый вибрирующий красный») — малиново-красном с фиолетовым подтоном. Эксперт назвал этот «бодрящий и возбуждающий» цвет странным выбором института, поскольку, по его мнению, в настоящий момент общество, напротив, нуждается в успокоении.

«Ориентироваться на это точно не стоит. Я мало знаю людей, которые как-то придерживаются этого Pantone и из-за выбора этой организацией цвета что-то новое отшивают или как-то его пропагандируют», — считает Лисовец.

Стилист также отметил, что красный цвет остается в тренде на протяжении пяти лет и каждый сезон присутствует в коллекциях в разных оттенках.

Ранее сообщалось, что сотрудники компании Pantone разработали новый оттенок, вдохновившись природным красителем под названием кармин. Известно, что он производится самками жуков кошенили. Исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман добавила, что данный оттенок является символом бунтарства.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

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Карина Черных
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