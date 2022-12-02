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15:46, 2 декабря 2022Россия

В Донецке пройдет суд над 70 бойцами ВСУ и «Азова»

ТАСС: 70 бойцов ВСУ и полка «Азов» предстанут перед судом в Донецке за преступления

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Следователи Донецка завершили расследования дел о военных преступлениях в отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Материалы дел переданы в суды города. «Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также "Азова". По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка», — рассказал собеседник агентства.

В октябре сообщалось, что Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского националистического штурмового батальона «Айдар». В генпрокуратуре отметили, что в составе нацбата обвиняемые совершали на подконтрольных Киеву территориях ДНР «действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя» республики.

Минобороны России 1 декабря сообщило об обмене пленными с Украиной. По данным военного ведомства, домой вернулись 50 российских военных. Минобороны уточнило, что обмен был проведен после переговорного процесса.

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Варвара Кошечкина
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