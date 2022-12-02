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14:14, 2 декабря 2022Бывший СССР

Власти Молдавии посоветовали населению собрать «тревожный чемоданчик»

Власти Молдавии посоветовали людям собрать «тревожный чемоданчик» из-за отключений света

Фото: Shutterstock

Жителям Молдавии стоит подготовить «тревожный чемоданчик» на случай повторения массовых отключений электроэнергии в республике. Власти предупредили, что они, скорее всего, продолжатся, и опубликовали ряд советов для граждан в Telegram пресс-службы правительства.

Так, власти рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами и включать фонарик или другой источник света, чтобы людей на дороге могли видеть водители. Кроме того, правительство Молдавии просит граждан не пользоваться лифтами и выключать приборы из розеток, чтобы избежать короткого замыкания.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электричества. Он отметил, что часть районов республики осталась без света из-за обстрелов Украины. Правительство в Telegram также отметило, что отключения света происходят «из-за обстрелов Украины со стороны России».

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Алевтина Запольская
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