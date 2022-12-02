Москвичи бросились срочно избавляться от жилья

«Сделка»: число обращений на срочную продажу жилья в Москве выросло на 52%

По итогам октября 2022 года число обращений на срочную продажу недвижимости в Москве и Подмосковье выросло почти на 52 процента. О том, что жители столицы бросились срочно избавляться от жилья, «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка».

Октябрьский рост количества запросов на срочную продажу стал самым значительным в рамках помесячной динамики с января 2021 года. При этом показатель оказался на 20,7 процента ниже результата октября 2021-го, а в целом за десять месяцев 2022 года спрос на срочную продажу упал на 68,3 процента. Эксперты связывают рост числа соответствующих запросов в октябре с разными причинами: некоторые граждане хотят покинуть страну, другие потеряли работу или часть дохода, из-за чего не могут выплачивать ипотеку.

«И среднее время продажи выросло, и люди не готовы ждать своего клиента полгода, поэтому продают именно в срочном режиме. Инвесторы сегодня активно следят за такими предложениями именно из-за значительных дисконтов», — рассказал руководитель отдела продаж «Сделки» Иван Сухов. Если в 2021 году скидка при срочной продаже в среднем составляла 10-15 процентов, то в 2022 году дисконт может достигать 35 процентов.

В октябре скидки на московское жилье достигли беспрецедентных значений. Один из крупнейших застройщиков столицы начал продавать объекты с 30-процентным дисконтом, после чего многие девелоперы последовали примеру и увеличили собственные скидки до 20-25 процентов. В ноябре размер дисконта продолжил увеличиваться.