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06:35, 2 декабря 2022Экономика

Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году

Стратег JPMorgan Коланович предсказал повторный обвал рынка США в 2023 году

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

Главный стратег по глобальным рынкам банка JPMorgan Chase Марко Коланович полагает, что инвесторам пора перестать покупать акции на спаде, так как последствия повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США скоро ударят по экономике, доходам компаний и стоимости ценных бумаг. Об этом пишет CNBC.

«Мы считаем, что из-за чрезмерного ужесточения монетарной политики может произойти дальнейшее снижение рынка и экономики. Предыдущие минимумы на рынке акций, возможно, будут повторены. Мы думаем, что это падение произойдет до конца первого квартала 2023 года», — предсказал Коланович повторный обвал рынка США.

Он уверен, что в 2023 году на рынках будут два периода — рыночных потрясений с экономическим спадом и восстановления экономики и активов.

Недостаточное замедление годовой инфляции в США привело к обвалу местного фондового рынка в сентябре. Падение стало рекордным с июня 2020 года. По итогам биржевых торгов 13 сентября индекс Dow Jones упал на 3,94 процента до 31 104,97 пункта, в то время как S&P 500 рухнул на 4,32 процента до 3 932,69 пункта.

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Платон Щукин
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