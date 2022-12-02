США начали менять уровень военного присутствия в Литве

Генерал ВС Литвы Рупшис: США начали менять уровень военного присутствия в стране на боевой

Ротационные подразделения армии США, дислоцированные в Литве, начали менять уровень военного присутствия со сдерживания на боевой. Об этом рассказал командующий Вооруженными силами (ВС) республики Вальдемарас Рупшис, пишет ТАСС.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — заявил он.

Как утверждает Рупшис, такие обстоятельства обусловлены изменением ситуации в сфере безопасности. По его словам, сдерживающие средства демонстрировали, что присутствие США в стране тактически могло видоизмениться.

11 ноября Литва заявила о планах разместить на территории республики бригады немецких военных к 2026 году. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что это укрепит безопасность всего региона.

