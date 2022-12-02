Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 2 декабря 2022Бывший СССР

США начали менять уровень военного присутствия в Литве

Генерал ВС Литвы Рупшис: США начали менять уровень военного присутствия в стране на боевой

Фото: Mindaugas Kulbis

Ротационные подразделения армии США, дислоцированные в Литве, начали менять уровень военного присутствия со сдерживания на боевой. Об этом рассказал командующий Вооруженными силами (ВС) республики Вальдемарас Рупшис, пишет ТАСС.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — заявил он.

Как утверждает Рупшис, такие обстоятельства обусловлены изменением ситуации в сфере безопасности. По его словам, сдерживающие средства демонстрировали, что присутствие США в стране тактически могло видоизмениться.

11 ноября Литва заявила о планах разместить на территории республики бригады немецких военных к 2026 году. Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что это укрепит безопасность всего региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР
ФАС предложила новым территориям механизм контроля цен
Журнал «Лиза» пригрозил певице Монеточке судом
Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику
В России стало слишком много официантов
Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят
Лукашенко призвал перестать «менять правила игры»
ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS
В Подмосковье три человека попали под поезд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.